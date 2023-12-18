Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’na hakaret davası: Jahrein hakkında iddianame hazırlandı

‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret‘ suçundan iddianame hazırlandı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde kendisine yönelik  ‘leblebi kafalı’ ve ‘demans hastası’ şeklinde ifadeler kullanan Jahrein hakkında tazminat davaları açmıştı.


Ceza almasını sağlayacağız

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik X hesabından yaptığı paylaşımla, başvuru sonucunda Ankara başsavcılığının Jahrein hakkında ‘kamu görevlisine hakaret‘ suçundan iddianame hazırladığını duyurdu:

“7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçundan İddianame düzenledi! Ceza almasını sağlayacağız…”

Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e ‘seri’ davalar

SON HABERLER

Yeni rapor: Somali liderinin oğlu ‘asli kusurlu’, motokurye ‘tali kusurlu’

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un motokuryenin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin ek rapor düzenlendi. Raporda Mahmud ‘asli kusurlu’, motokurye Yunus Emre Göçer’se ‘tali kusurlu’ bulundu. Somali Cumhurbaşkanın Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest […]