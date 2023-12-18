Kılıçdaroğlu’na hakaret davası: Jahrein hakkında iddianame hazırlandı

‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret‘ suçundan iddianame hazırlandı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde kendisine yönelik ‘leblebi kafalı’ ve ‘demans hastası’ şeklinde ifadeler kullanan Jahrein hakkında tazminat davaları açmıştı.

Ceza almasını sağlayacağız

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik X hesabından yaptığı paylaşımla, başvuru sonucunda Ankara başsavcılığının Jahrein hakkında ‘kamu görevlisine hakaret‘ suçundan iddianame hazırladığını duyurdu:

“7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçundan İddianame düzenledi! Ceza almasını sağlayacağız…”