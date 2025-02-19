İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

İstanbul’da kar yağışıyla birlikte birçok toplu taşıma istasyonunda yoğunluk oluştu. Araç trafiği yüzde 90’a ulaştı.

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​​​Kentte kar yağışıyla günlük yaşam olumsuz etkilendi. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yine bu bölgelerdeki otobüs duraklarında vatandaşlar, kar yağışından korunmak için üst geçitlerin altlarına sığındı.

Anadolu yakasındaysa Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalar yoğun.

Trafik yüzde 90’larda

Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90’lara ulaştı.

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na giden yollarda yoğun yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti girişlerinde araçların yavaş ilerlemesi de trafiğe neden oldu.

Sultangazi’de de kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı gözleniyor.

Anadolu yakasında da Beykoz başta olmak üzere ana caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli Edirne istikametindeki birçok noktada trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.