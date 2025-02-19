Hava sıcaklığı 4-5 derece daha düşecek: 20 santim kalınlığında kar bekleniyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, 4 ila 5 derece daha düşecek. İstanbul ve Ankara’da dört gün kar yağacak ve en düşük sıcaklık eksi 10 dereceyi görecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 4 ila 5 derece daha düşeceğini belirtti.

Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan uzman şöyle konuştu:

“Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.”

Yoğun kar yağışlarının bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde, yarın, cuma ve cumartesi günleriyse Marmara ve Karadeniz’in kuzeyinde görüleceğini söyledi.

’20 santimetrenin üzerinde kar kalınlığı bekliyoruz’

İstanbul’da dört gün boyunca aralıklarla kar görülecek. Kar yağışı özellikle cuma ve cumartesi kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Çelik “Yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz” dedi.

Ankara’da çoğunlukla çok bulutlu havanın hakim olacağını, hafif kar yağışlarının görülebilir. Yarın başkentte eksi 4 derece olan sıcaklık hafta sonu eksi 10 dereceye kadar düşecek.

İzmir’de yağış beklenmediğini belirten Çelik şöyle konuştu “İzmir de soğuk hava sisteminden etkileniyor. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derece, en düşük sıcaklıklar 0 derece olacak.”