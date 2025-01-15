İstanbul'da son 48 saatte sahte içkiden 23 kişi öldü

İstanbul Valiliği, şehirde son 48 saatte sahte içkiden 23 kişinin öldüğünü duyurdu.

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İstanbul Valiliği Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’un bazı semtlerindeki zehirlenmelere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre son iki günde 23 kişi sahte içkiden öldü.

63 işletme, sahte içki sattığı için kapatıldı.

Özellikle 13 Ocak’tan bu yana zehirlenme vakalarında ciddi bir artış görüldü.

Ölen 23 kişinin yanısıra 32 hasta da entübe edildi.

Piyasaya sahte içki süren altı şüpheli gözaltına alındı, şahıslardan ikisi ‘kasten adam öldürme’ suçundan ceza evine gönderildi.

1 Ocak’tan itibaren yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte içkiye el kondu. 2024 boyunca el konulan toplam sahte içki miktarıysa 302 tondu.

Yılın ilk on beş gününde sahte içkiden 34 kişi öldü.

Valilik, vatandaşların kaçak ya da sahte içkiye karşı azami hassasiyet göstermeleri ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112’yi aramaları konusunda uyardı.