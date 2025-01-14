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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden 11 kişi öldü

İstanbul’da, son 24 saatte benzer nedenlerle hastaneye başvuran 11 kişi sahte içkiden öldü.

Fotoğraf: Arşiv

Aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.


Şu an için 38 kişiden 11’i öldü.

Bugün ayrıca Başakşehir’de Türkmenistan uyruklu yedi kişinin sahte içkiden ölmesine ilişkin soruşturmada iki kişi gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece başsavcılığı, evlerinde içki ürettiği belirlenen şüpheliler Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ve Amangul D. hakkında ‘sahte içki üretip satmak’ ve ‘taksirle ölüme neden olma’ gibi suçlardan soruşturma başlatmıştı.

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