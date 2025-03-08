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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da 8 Mart bilançosu: En az 70 gözaltı

İstanbul Barosu, Taksim’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemlerine katılan 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Dilan Temiz / Evrensel

Kadınlar, dün yasağa ve polis ablukasına rağmen Taksim’de bir araya gelmiş, Sıraselviler Caddesi’nden Beyoğlu Belediyesi Cihangir Spor Salonu’na kadar yürümüştü.


Yürüyüş sonrası eylemcilerin büyük bir kısmı dağılırken, bir grup LGBTİ + ve kadın Cihangir’de polis ablukasına alınmıştı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, bir grup avukatın girişimiyle gözaltına aracına bindirilmeyenlerin salıverildiğini duyurdu. Ancak baroya en az 70 kişi gözaltına alındı.

X’ten yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Taksim/Cihangir’de barışçıl eylemlerini tamamlayarak dağılmakta olan LGBTI + ve kadınlar polis tarafından keyfi abluka ve gözaltı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Kadın Hakları Merkezi’nden bir grup meslektaşımızın Cihangir’e ulaşmasının ardından, gözaltı otobüslerine bindirilmemiş olanlar serbest bırakıldı. Ancak en az 70 kişinin gözaltına alındığı bilgisi tarafımıza ulaştı.”

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