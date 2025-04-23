İstanbul Valiliği: Okul bahçeleri, spor salonları ve camiler kullanıma açık

İstanbul Valiliği, 6,2’lik İstanbul depremi sonrası okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin halka açık olduğunu duyurdu.

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Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Valilik açıklaması şöyle:

“Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.”