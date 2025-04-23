İstanbul çıkışında deprem yoğunluğu

İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar oldu. Bu nedenle şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluştu.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe ve cuma günü okulların da tatil edilmesiyle birlikte kentten ayrılmayı tercih edenler, akşam saatlerinde yola çıktı.

Şehirden ayrılanların oluşturduğu trafiğin özellikle Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir’den itibaren yoğunlaştığı görüldü.

Trafik akışı İstanbul’un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, yoğunluk Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti.