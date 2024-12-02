İsrailli bakan: ABD, Lübnan'da ateşkes için alnımıza silah dayadı

Lübnan’da ateşkes için diplomatik gerekçeler olduğunu savunan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı” dedi.

Bezalel Smotrich. Fotoğraf: AA

Smotrich, yerel bir radyoya açıklamasında Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir mutabakatı desteklediklerini söyledi. Fakat bakana göre bu ‘sorumsuz bir anlaşma’ olmayacak.

Gazze’nin kalıcı olarak işgalini ve buralara Yahudilerin yerleştirilmesi için yasadışı yerleşim yerlerinin inşasına destek verdiğini belirten Smotrich Lübnan’la varılan ateşkesle ilgili de şöyle konuştu:

“(Ateşkes için) Kamuoyuna duyurulan diplomatik nedenler vardı. ABD hükümeti alnımıza silah dayadı.”

Lübnan-İsrail ateşkesi

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Buna İsrail ordusu güney Lübnan’dan tamamen çekilecek. Hizbullah ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine, İsrail sınırının yaklaşık 25 kilometre kuzeyine çekecek.