Hizbullah liderinden ateşkes açıklaması: Zafer kazandık

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ile varılan ateşkes sonrası ilk açıklamasında ‘2006’daki zaferin üstünde bir zafer kazandıklarını’ söyledi.

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Kasım, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım’dan bu yana ilk kez konuştu.

Savaştan zaferle çıktıklarını söyleyen Kasım, 2006’dakinden daha ileri düzeyde bir zafer kazandıklarını savundu.

Kasım, “Zafer kazandık. Çünkü, Siyonist oluşumun direnişi zayıflatma ve son verme çabasına, Hizbullah’ı yıkmasına engel olduk” dedi.

‘Mağlubiyetin İsrail’i her taraftan çepeçevre sardığını’, İsrail’in kuzeyinde yerinden edilenlerin sayısının ilan edildiği gibi 70 bin değil yüzbinlerce olduğunu iddia etti.

Kasım ayrıca, ateşkesin ‘ülkelerin imzasını gerektiren yeni bir anlaşma değil, daha ziyade BMGK’nın 1701 sayılı kararı için idari tedbirler programı’ olduğunu söyledi.

“Anlaşma, İsrail ordusunun işgal ettiği her yerden çıkacağını ve Lübnan ordusunun Litani Nehri’nin güneyine yerleşeceğini vurguluyor” dedi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Buna İsrail ordusu güney Lübnan’dan tamamen çekilecek. Hizbullah ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine, İsrail sınırının yaklaşık 25 kilometre kuzeyine çekecek.