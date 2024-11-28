İsrail, ateşkes sonrası Lübnan'a ilk kez saldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki vatandaşları için açıklama yaptı: “Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir.”