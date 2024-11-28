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İsrail, ateşkes sonrası Lübnan'a ilk kez saldırdı

İsrail ordusu, ateşkes sonrası ilk kez Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkes sonrası ilk kez Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
Fotoğraf: AA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından savaş uçaklarının ateşkesin ikinci gününde Lübnan’ın güneyine saldırı düzenlediğini duyurdu.


Adraee, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Hizbullah’a ait orta menzilli roket deposunu savaş uçaklarıyla hedef aldığını söyledi.

Ordunun bölgede ‘terör faaliyeti’ tespit ettiğini ileri süren Adraee, İsrail güçlerinin ‘ateşkes anlaşmasının ihlalini önlemek için Lübnan’ın güneyinde konuşlandırıldığını’ belirtti.

Adraee ayrıca, bugün yerel saatle 17:00’dan yarın sabah saat 07:00’a kadar Lübnan’ın güneyinde seyahatin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, Litani Nehri’nin güneyinde yaşayanların yerlerinden ayrılmamaları istendi.

Ateşkes antlaşmasına göre Hizbullah güçleri İsrail sınırına yaklaşık 29 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri’nin kuzeyine çekilecek. Görsel: AA

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım’da günü yerel saatle 04:00’te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmasının ikinci maddesinde, ‘İsrail, Lübnan’da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak’ ifadesi bulunuyordu.

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