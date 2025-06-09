İsrail basını: Madleen'de alıkonulan aktivistler cezaevinde ayrı hücrelere konulacak

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisinde alıkonulan 12 insan hakları aktivistini Ramle kentindeki Givon cezaevinde ayrı hücrelerde tutmayı planladığını yazdı.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde alıkoyduğu Madleen gemisinde şu isimler bulunuyordu:

Greta Thunberg – İsveç

Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

Israel Hayom gazetesinin haberine göre cezaevi servisi alıkonulan aktivistlerin gelişine hazırlık yapıyor. Aralarında Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan’ın da bulunduğu aktivistlere resmi hapishane üniformaları giydirileceği belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de 12 aktivistin dünyayla irtibatını kesmek için hücrelere radyo, televizyon gibi hiçbir iletişim aracının konulmaması talimatı verdiği öne sürüldü.

Almanya’nın İsrail Büyükelçisi Steffen Siebert X’ten aktivistlerin donanma tarafından İsrail’e getirildiğini belirtti. İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduğunu belirten Siebert, Tel Aviv yönetiminin alıkonulan 12 aktivistten ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

Siebert, Madleen yelkenlisindeki tek Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Yasemin Acar’a konsolosluk aracılığıyla yardım teklifinde bulunulduğunu da vurguladı.

Madleen gemisinin Usdud (Aşdod) Limanı’na getirilip getirilmediğine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Madleen gemisi nedir?

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Fotoğraf: AA

Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.