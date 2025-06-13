İsrail’in saldırdığı İran’da internet kısıtlandı.

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İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamasına göre olağanüstü durum nedeniyle kısıtlama kararı alındığı duyuruldu.

Durumun normale dönmesiyle kısıtlamanın kaldırılacağı belirtildi.

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi’yle Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum kentlerine saldırmıştı.

Natanz’daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de olduğu üst düzey askeri yetkililer, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.