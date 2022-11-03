İnci Küpeli Kız’a ‘yapışan’ aktivistlere hapis cezası

Geçen hafta, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in dünyaca ünlü ‘İnci Küpeli Kız’ tablosunu hedef alarak eylem yapan iki iklim aktivisti hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: Global News

‘Just Stop Oil’ adlı çevreci grubun bir üyesi Belçikalı bir aktivist Hollanda’nın Lahey kentindeki Mauritshuis Müzesi’nde sergilenen tabloya kafasını yapıştırmıştı. İkinci bir aktivist de tablonun üzerine yerleştirildiği, duvarın üzerindeki panele elini yapıştırmıştı.

Tablonun koruması nedeniyle zarar görmediği açıklanmıştı. Ekim ayı boyunca farklı ülkelerde farklı eserleri hedef alan aktivistler, amaçlarının bir tabloya zarar verilebileceği hissiyle yerküreye verilen zararı imgelemek istediklerini açıklamıştı.

Hollanda’daki mahkemenin hakimi iki aktiviste ikişer ay hapis cezası verdi. Cezalarının birer ayını erteledi. Savcı, iki ayı ertelemeli dörder ay hapis istemişti. Ancak hakim, eylem yapmak isteyenlerin cesaretini kırmak istemediğini söyleyerek daha düşük ceza verdi.

Just Stop Oil Belçika, karara tepki gösterdi: ”Şiddet içermeyen bir eylemle yerküredeki yaşamın toplu katliamına karşı çıkan iklim aktivistlerinin kınanması, cezalandırılması ironik değil mi?”

Üçüncü bir aktivist yarın hakim karşısına çıkacak.