Almanya ve Fransa’da çevreci aktivistlerden tutkallı eylem: Bu kez hedef otomobil endüstrisi

Almanya ve Fransa’da çevreci aktivistler, otomobil sanayisinin ‘çevreci araçlarla imaj temizlemesi’ni protesto etmek için otomobil fuarlarında düzenledikleri eylemde kendilerini tutkalla arabalara yapıştırdılar.

Fransa’nın başkenti Paris’te ‘Extinction Rebellion’ adlı çevreci gruba üye aktivistler, Uluslararası Otomobil Fuarı’nda dün yaptıkları eylemde, otomobil sanayisinin ‘çevreci’ araçlarla imajını temizlemeye çalışmasına ve bireysel otomobilleri geleceğin ulaşım araçları olarak tanıtmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, ellerini tutkalla fuarda bulunan arabalara yapıştırdı. Bazı eylemciler de fuara tepki gösterdikleri büyük bir pankart açtı. Eyleme katılan 11 aktivist gözaltına alındı.

🔥Une dizaine de rebelles occupent le stand de voitures "d'exception" du salon de l'automobile. Ils dénoncent une industrie polluante qui cherche à laver son image avec des véhicules "verts" mais qui continue à promouvoir la voiture individuelle comme transport d'avenir pic.twitter.com/LnfD17C0HL — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) October 21, 2022

Almanya’da ise çevreci ‘Scientist Rebellion’ (Bilim İnsanı İsyanı) grubundan aktivistler, Wolfsburg şehrinde bir Volkswagen fabrikasının showroomunda düzenledikleri eylemde Porsche modellerine bilimsel araştırma makaleleri yapıştırarak kendilerini zemine tutkalla tutturdu.

A nossa @marta_ra_matos e a razão pela qual está colada no Museu da @VWGroup na #autostadt , em Volfsburgo.

€9.5 milhões de lóbi por ano, entre governo alemão e parlamento europeu, para bloquear qualquer ação climática consequente. https://t.co/npQDmyn43h pic.twitter.com/8ZfSaDr34B — Scientist Rebellion Portugal (@SciRebelPT) October 20, 2022

VW’nin siyaset üzerindeki zararlı etkisini protesto eden aktivistler, Volkswagen CEO’su Oliver Blume’den kendileriyle diyaloga girmesini talep etti. Toplam 42 saat süren eylemin sonunda çevik kuvvet teçhizatlı yaklaşık 40 polis tarafından zorla dışarı çıkarılarak gözaltına alındılar.

Almanya’daki otoyollara hız sınırı getirilmesi ve halkın ülkedeki toplu taşıma araçlarında 9 Avro karşılığında seyahat etmesini sağlayacak bir geçiş kartının uygulamaya konulması çağrısında bulunan aktivistler kendi web sayfaları ve sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısında bulundu.