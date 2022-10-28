İklim aktivistlerinin son hedefi Rolex mağazası oldu: Turuncuya boyadılar

Britanya’da kurulan ve iklim krizi konusunda kampanyalar düzenleyen ‘Just Stop Oil’ eylemcilerinin son hedefi İsviçre’nin dünyaca ünlü saat markası Rolex’in mağazası oldu.

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‘Just Stop Oil’ eylemcilerinin hükümete tüm yeni fosil yakıt lisanslarını durdurma çağrısında bulunduğu bir aylık protesto serisi 28’inci gününe girdi.

Grup daha önce Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un ‘Ayçiçekleri’ tablosuna domates çorbası atmıştı. Dün de Hollanda’da bir müzede sergilenen Johannes Vermeer’in ‘İnci Kupeli Kız’ tablosuna aktivistlerden biri kafasını ‘yapıştırdı.’

Aktivistler, bugün Britanya’nın başkenti Londra’nın merkezindeki bir Rolex mağazasının camlarını yangın tüpüyle turuncuya boyadı.

Mağazaya boya püskürten iki aktivist cezai hasar gerekçesiyle gözaltına alındı.

Grup, ekim ayı başında eylemlerine başladıklarından bu yana polisin 600’den fazla aktivisti gözaltına aldığını açıkladı.