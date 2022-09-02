Çevreciler meclis başkanının koltuğuna ‘yapıştı’

Çevreci aktivist hareket ‘Yokoluş İsyanı’ (Extinction Rebellion) Britanya’nın başkenti Londra’daki meclis binasında eylem yaptı.

Fotoğraf: Yokoluş İsyanı

Yokoluş İsyanı’nın sözcüsü, bir grubun milletvekillerinin tatilde olduğu bu süreçte parlamento binasında (Westminster Sarayı) rehber eşliğinde tur yaparken meclis başkanının iskemlesine kendilerini yapıştırdıklarını açıkladı.

Ellerinde üzerinde, ”Kararı halka bırakın” ve ”Yurttaş meclisi şimdi” yazılı dövizler taşıyan protestocular, iklim konusunda bir yurttaş meclisi kurulması yönündeki taleplerini içeren açıklamayı okudu.

Başka aktivistlerin de parlamento binası önünde pankart açarak eyleme destek verdiği belirten sözcü Nuala Lam, ”Westminster Sarayı’nın içi ve dışında 50 kişi eylem yaptı” dedi ve herkesin görüşünün dikkate alındığı demokratik bir sistem için mücadele ettiklerini vurguladı.