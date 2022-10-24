Çevrecilerin son hedefi Kral Charles oldu: Balmumu heykeline pasta attılar

Britanya’nın başkenti Londra’daki balmumu heykel müzesi Madame Tussauds’ya giren ‘Just Stop Oil’ çevreci grubunun iki üyesi, Kral 3’üncü Charles’ın heykeline pasta attı.

Fotoğraf: Twitter

İki aktivist, Madame Tussauds’da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana giderek ziyaretçilerin uyarılarına aldırmadan Kral 3’üncü Charles heykelinin yüzüne çikolatalı pasta fırlattı.

“Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak istiyoruz çünkü yeşili ve hepimizin mirası bu güzel toprağı korumak istiyoruz” diyen aktivistlerin Charles heykelinin yüzüne pasta yapıştırdıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında yayımlandı.

Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü’nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.

Polis, eylem yapan dört aktivisti gözaltına aldı.