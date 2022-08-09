İnce’ye göre Çelebi için yapacak bir şey yok: Bu, katiline aşık olmaktır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aylarca önce partisinden istifa eden şimdi de AKP’ye geçeceği öne sürülen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi hakkında “Bu katiline aşık olmaktır” dedi.

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2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Çelebi, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi’ne katılmış, 25 Şubat’ta bu partiden de istifa ettiğini açıklamıştı.

Çelebi’nin AKP’ye geçeceğine dair iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş duyurmuş, Çelebi’nin bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve cumhur ittifakını öven açıklamaları iddiayı desteklemişti. Çelebi, bu açıklamalarının ardından bazı haberlerde 5 bine yakın olduğu belirtilen ve çoğu iktidara yönelik eleştiriler barındıran tweet’leri sildi.

Dün Çelebi, bağımsız milletvekili olarak kalacağını duyurdu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e, Çelebi’nin Memleket Partisi’nden ‘anlamsız’ gerekçelerle ayrıldığını belirten İnce, “Onu alıp milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nu, duruşma salonunda kendisini canla başla savunan Muharrem İnce’yi tercih etmiyor, ‘Ergenekon’un savcısıyım’ diyen Erdoğan’ı tercih ediyorsa diyecek bir şey yok” dedi.

‘Akıl tutulması’

İnce, şunları söyledi: “Bu katiline aşık olmaktır. Yani yapılacak bir şey yok. Bugün geriye dönülse, Silivri mahkemelerinde kendisini yine savunur muyum? Evet, yine savunurum. Onun için yaptığıma pişman değilim. Benim yaptığım bir demokrasi mücadelesi, ilkeli, omurgalı duruştur. Ben bu şekilde bakıyorum. Bizimle olduğu dönemde, anlamsız gerekçelerle ayrıldı. Suçun bizde olmadığı ortada. Yolu açık olsun. Ne diyeyim, FETÖ’cü hâkim ve savcıların bulunduğu mahkemede yaşadıklarını unuttuysa, yaptığına da en hafif tabirle ‘Akıl tutulması’ diyorum.”

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay Silivri Cezaevi’nde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.