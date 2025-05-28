İnan Kıraç'ın evlilik iptali davası 4 Temmuz'a ertelendi

İş insanı İnan Kıraç’ın evliliğinin iptal davası 4 Temmuz’a ertelendi.

Fotoğraf: Arşiv

87 yaşındaki Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya’yla evlenmiş, kızı İpek Kıraç’sa babasının fiili ehliyetinin olmadığını iddia etmiş, evliliğinin iptali için dava açmıştı.

Adli Tıp Kurulu, bir dizi testten sonra Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Daha sonra mahkeme Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı almış, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar vermişti.

Habertürk’ün aktardığına göre İstanbul Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi’nde basına gizli görülen dava 4 Temmuz’a ertelendi, İnan Kıraç’ın vasi avukatı Atakan Yılmaz’sa şu açıklamayı yaptı:

“Vesayet mahkemesi tarafından sayın İnan Kıraç’ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle sayın İnan Kıraç’ın tedavi süreci aksatılmıştır. İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır.

21 Mayıs 2025 tarihinde İnan Kıraç’ın, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi’nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, sayın İnan Kıraç’ın Zeytinburnu’ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır.”