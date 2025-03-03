İnan Kıraç'a vasi tayin edildi

İş insanı İnan Kıraç’a avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin vasi olarak atandı.

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88 yaşındaki iş insanı, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya’yla evlenmiş, kızı İpek Kıraç babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için dava açmıştı.

Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi’ndeki davada İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilmişti.

Kıraç karar üzerine Adli Tıp Kurumu’na giderek muayene oldu. AA‘nın haberine göre Kıraç’la ilgili hazırlanan raporda Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedilmişti.

AA’nın aktardığına göre mahkeme Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukatlar Yılmaz ve Öztekin geçici vasi olarak atandı.