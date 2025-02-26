Kızı talep etmişti: İnan Kıraç'a Adli Tıp'ta akıl sağlığı testi

İş insanı İnan Kıraç’a kızı İpek Kıraç’ın talebiyle Adli Tıp Kurumu’nda bugün akıl sağlığı testi yapılacak.

İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kıraça Holding’in sahibi İnan Kıraç, kısa süre önce Emine Alangoya’yla evlenmiş. Kızı İpek Kıraç’sa babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle Anadolu 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Mahkeme, nörolojik testler yapılmak üzere İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etmişti.

Habertürk‘ün aktardığına göre Kıraç, bugün testlerin yapılması için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na gitti.

Adli Tıp 10’uncu İhtisas Kurul, Kıraç’a vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendirecek.

Söz konusu kurul, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini açıklıyor.