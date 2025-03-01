Adli Tıp: İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti yok

Adli Tıp Kurumu, iş insanı İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini kaydetti.
88 yaşındaki iş insanı, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya’yla evlenmiş, kızı İpek Kıraç babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için dava açmıştı.
Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi’ndeki davada İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verilmişti.
Kıraç karar üzerine Adli Tıp Kurumu’na giderek muayene oldu.
AA‘nın haberine Kıraç’la ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.
Raporda İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.