Polisler hastaneden ayrılan İnan Kıraç'ı arıyor

İş adamı İnan Kıraç, bugün bir hastanede check-up işlemlerin ardından bir araçla hastaneden ayrıldı. Kaçırıldığı iddiaları üzerine polis çalışma başlattı.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 87 yaşındaki Kıraç, mahkeme kararıyla check-up işlemleri için Zeytinburnu’daki bir hastaneye gitti.

Kıraç check-up sürerken hastaneden çıkıp kendisini bekleyen bir aracın ön koltuğuna binerek uzaklaştı.

Polislerin kaçırıldığı iddiası üzerine ilk çalışmalarında, Kıraç’ın bindiği aracı kendi çalışanının kullandığı söylendi.

İhbar üzerine polis hastaneden ayrılan Kıraç’ı bulmak için aramaya başladı.

Kıraç’a koruma kararı çıkarılmıştı

Bir süre önce İnan Kıraç için İstanbul Anadolu 2’nci Aile Mahkemesi, eşine dönük koruma kararı çıkarmıştı.

Buna göre Emine Kıraç, eşi İnan Kıraç’a ve yaşadığı konuta bir ay yaklaşamayacaktı.

Check-up mahkeme kararıyla yapıldı

İstanbul Anadolu 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, Kıraç’ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına karar verdi.

Bu işlem için vasilere tam yetki verildi. Aynı kararda Kıraç’ın hastaneden vasi izni olmadan taburcu edilemeyeceği ve üçüncü kişilerin tedavi sürecine müdahale edemeyeceği söylendi. Mahkeme, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin sürece dahil olabileceğini de belirtti.

Kıraç’ın bugün mahkemenin verdiği karar üzerine hastaneye götürüldüğü öğrenildi.