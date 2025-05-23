İnan Kıraç'ın 'kaçırıldığı' iddiası: Üç kişi gözaltına alındı

İşadamı İnan Kıraç’ın tedavi gördüğü hastaneden ‘kaçırıldığı’ iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

İnan Kıraç. Fotoğraf: Vehbi Koç Vakfı ansiklopedisi

Vasi olarak atanan iki kişinin, Kıraç’ın 20 Aralık 2024’te evlendiği Emine Alangoya ve bazı şüphelilerce kaçırıldığı yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti.

Bakırköy başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

87 yaşındaki İnan Kıraç, mahkeme kararıyla check-up işlemleri için Koç Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. İhbar üzerine polis hastaneden ayrıldığı saptanan Kıraç’ı aramaya başladı. Kıraç’ın bindiği aracı kendi çalışanının kullandığı belirlendi.

İnan Kıraç vasilerine teslim edildi ve evine götürüldü.

Hastane şu açıklamayı yaptı:

* Kıraç, 21.05.2025’te vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır.

* 22.05.2025’te tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.

* Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.