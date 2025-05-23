Koç Üniversitesi Hastanesi: İnan Kıraç vasilerinin izni olmadan hastaneden ayrıldı

İş adamı İnan Kıraç, dün Koç Üniversitesi Hastanesi’nden check-up işlemlerin ardından bir araçla ayrılmıştı. Hastane Kıraç’ın vasilerinin izni olmadan ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraflar: X / Ekran görüntüsü

87 yaşındaki Kıraç, mahkeme kararıyla check-up işlemleri için hastaneye gitmişti. Polislerin kaçırıldığı iddiası üzerine ilk çalışmalarında, Kıraç’ın bindiği aracı kendi çalışanının kullandığı söylendi.

İhbar üzerine polis hastaneden ayrılan Kıraç’ı bulmak için aramaya başlamıştı.

İddialara ilişkin hastanenin açıklaması şöyle:

* Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025’te vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır.

* 22.05.2025’te tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.

* Sayın Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.