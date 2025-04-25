İmamoğlu'nun avukatının avukatı adli kontrolle serbest

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatının avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Yiğit Gökçehan Koçoğlu

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın hakkında gözaltı kararı verilmişti. Günel ve Akalın gözaltına alınmış, Koçoğlu’nun bir başka dava kapsamında Adıyaman’da bulunduğu anlaşılmıştı.

Günel ve Akalın dün hakimlik sorgusundan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dava için Adıyaman’da bulunan Koçoğlu da gözaltına alınarak bugün savcılığa ifade verdi.

Savcılık ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.

Mahkemeye sevk edilen Koçoğlu adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.