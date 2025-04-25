Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama istemiyle sulh cezaya sevk edildi.

Fotoğraf: Yiğit Gökçehan Koçoğlu

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın hakkında gözaltı kararı verilmişti. Günel ve Akalın gözaltına alınmış, Koçoğlu’nun bir başka dava kapsamında Adıyaman’da bulunduğu anlaşılmıştı.

Günel ve Akalın hakimlik sorgusundan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diken’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan, Koçoğlu’nun ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlandığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini söyledi.

X‘teki paylaşımında da tutuklama talebinin ‘avukatlık mesleğini hedef aldığını’ belirten Pehlivan, şöyle yazdı: “Yiğit, yüzlerce haber sitesi ve sosyal medyada açıkça konuşulan bir tahliye haberinin kamuoyuna duyurulmasından üç saat sonra bir televizyon kanalında hukuki değerlendirmede bulunmuştu. Gizli olmayan bir bilgiye ilişkin yapılan hukuki yorum nasıl gizliliğin ihlali olabilir? Gizli olmayanı gizli saymak hukuk değildir.”

İmamoğlu’nun avukatı da gözaltına alınmıştı

İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan da 28 Mart sabahı ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, öğleden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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