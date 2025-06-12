İmamoğlu'ndan Gaziosmanpaşa tepkisi: O yüzdeki ifadeyi asla unutmayın

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ndeki başkan vekilliği seçimlerinin ardından AKP’li isimlerin kutlamalarına tepki gösterdi.

Eray Karadeniz (Soldan ikinci sırada). Fotoğraf: AA

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarıyla beraber tutuklanmıştı.

Başkanların cezaevine girmesinin ardından belediyelerde seçimler yapılmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ndeyse meclis çoğunluğu AKP ve MHP’deydi.

Seçimi AKP adayı Eray Karadeniz ‘kazandı’ ve belediye böylece AKP’ye geçmişti.

Karadeniz, seçimden sonraki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etmişti.

Seçimin ardından AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in aracılık ettiği telefon görüşmesinde Erdoğan, meclis üyelerini ‘bu başarılı oylama neticesinde’ tebrik etmiş ve başarı dilemişti.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir | Eray Karadeniz. Fotoğraflar: X / Ekran görüntüsü

İmamoğlu, X’teki ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabından şunları yazdı:

“Aziz milletim ‘O yüzdeki ifadeyi’ asla unutmayın. Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın.

Seçilmişin elinden hile hurdayla alınan Başkanlığı hiç utanmadan kutlarken, sırıtarak siyasi başarı elde ettiğini düşünen zihniyeti asla unutmayın.

Bu görüntüden AK Parti’ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez.

Bu görüntü; kula kulluk ederek, emek vermeden, hukuksuzca kazanmaya alışmış insanların vahşi görüntüsüdür.

Mevcut sistem demokrasiyi çürüttüğü gibi hak ve helal duygusunu da yok etmiştir. YAZIKLAR OLSUN!

Sizi AK Parti’yi kuran ve yıllarca sırtında taşıyan insanlara, sizi Gaziosmanpaşa halkına, sizi 16 milyon İstanbulluya, sizi 86 milyon vatandaşımıza, sizi milletin vicdanına, ahlakına ve adalet duygusuna şikayet ediyorum.”