Gaziosmanpaşa'da başkan vekilliğine seçilen AKP'li Karadeniz 'onur duymuş'

CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili seçilen AKP’li Eray Karadeniz, “Çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur” dedi.

Fotoğraf: Eray Karadeniz / X

Bahçetepe’nin yanısıra Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Beş başkan da görevden uzaklaştırmıştı.

Meclis çoğunluğunun AKP ve MHP’de olduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bugün başkan vekili seçimi yapıldı. Üçüncü tur oylamada AKP’li Karadeniz 21 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP’li Topaloğlu’ysa 16 oy aldı.

Seçimden sonra CHP’li meclis üyeleri slogan atarak belediye binasını terk etti.

Karadeniz teşekküre Erdoğan’dan başladı

Başkan vekilliğine seçilen Eray Karadeniz, seçimden sonraki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Karadeniz şunları söyledi: “‘Hizmet eden, izzet bulur’ anlayışıyla bu sorumluluğu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa’ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur.”