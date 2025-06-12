Özel'den Gaziosmanpaşa açıklaması: En yanlış işi Erdoğan yapmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Buradaki en kötü, en yanlış işi sayın Erdoğan yapmış dün.Hakan’ı yargılayan mahkemenin savcıları, cumhurbaşkanının ‘Gaziosmanpaşa’yı aldı’ diye kutladığı yerde Hakan’ı nasıl serbest bırakacaklar” dedi.

Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Beş başkan da görevden uzaklaştırmıştı.

Dün üç belediyede yapılan başkan vekilliği seçimleri yapılmış, Gaziosmanpaşa’da başkan vekilliğine AKP’li Eray Karadeniz seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Karadeniz’i arayarak tebrik etmişti.

CHP lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gaziosmanpaşa başkan vekilliğine seçilen AKP’li Karadeniz’i tebrik etmesini şu sözlerle eleştirdi:

“Buradaki en kötü, en yanlış işi Sayın Erdoğan yapmış dün, tebrik telefonu açmış ve kutluyor. Hakan’ı yargılayan mahkemenin savcıları, Cumhurbaşkanı’nın ‘Gaziosmanpaşa’yı aldı’ diye kutladığı yerde Hakan’ı nasıl serbest bırakacaklar da Hakan gelecek koltuğuna oturacak. Erdoğan gibi geçmişin mağduru olan bir siyasetçinin, bugünün böyle zalimi ve bugün bu hataları yapmıyor olması lazım.”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi davasının Çağlayan Adliyesi’nden Silivri’ye alınması hakkında Özel şöyle konuştu:

“İtiraz edilen mahkeme bizi haklı görür diye karar yerine tutanak tutmuşlar kendi aralarında. İlkokulda sınıfta müsamere tarzında bir seçim yapacak olsanız bundan daha ciddi yaparsınız. O zaman Akın Gürlek bir tutanakla Hakkari’ye alsın yarın sabah. Silivri’ye almak neden? Korkuyor ‘Bu Çağlayan’a on binler gelir mi yüz binler gelir mi?’ E bu korkun varsa bir şeyi yanlış yapıyorsun.”

Özel’in diğer açıklamaları şöyle:

*Burada mesele Cafer Mahiroğlu değil, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu. Muhalefetin sesini duyuran Cafer Mahiroğlu. Soruşturmaya karşı eleştirel yaklaşımları haberleştiren kanalın sahibi. Doğrudan susturmaya, halkın haber alma hakkına yönelik, Halk TV’ye yönelik bir baskı.

*Biz Manisa’nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan’ı tanıyan, bu şehrin Ferdi Başkan’a bağlılığını bilen Manisa’nın savcılarının en iyi şekilde nerede ne hata varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz.