İmamoğlu, Kızılay yönetimini eleştirdi, kan çağrısında bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay’ın kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilemesinde yönetimin sorumlu olduğunu belirterek, “Ama şimdi kan bağışı zamanı” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulundu.

Bu çağrı açıklamasını alıntılayan İmamoğlu, yönetimi eleştirse de kan bağışının devam etmesini istedi:

“Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum.”