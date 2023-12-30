İmamoğlu’ndan İstanbullulara: Atatürk resimlerini, bayrağını al gel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudilerle yaşanan Atatürk krizinden sonra İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet etti.

Fotoğraf: İBB

TFF’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

İmamoğlu

İmamoğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Bayrağını al, Beşiktaş’a gel. İstanbulluları, bugün saat 15.00’te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet ediyorum” ifadesini kullandı.