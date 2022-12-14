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Yaramazlara biraz batar!

İklim aktivistlerinden yılın son protestosu: Barışçıl insanları şeytanlaştırdığınız için utanın

Britanya’da kurulan ve iklim krizi konusunda kampanyalar düzenleyen ‘Just Stop Oil’ eylemcileri yılın son protestosunu Londra sokaklarında ‘yavaş yürüyüş‘ yaparak gerçekleştiriyorlar.

Fotoğraf: Twitter

İklim değişikliği ve çevresel etkilere dikkat çekmek isteyen aktivistlerin hedefinde yıl boyu sanat eserleri ve ünlü markalar vardı.


Dünyanın pek çok yerinde aktivistler müzelerde sergilenen ünlü ressamların eserlerine ve ünlü markaları saldırarak ‘iklim değişikliğine’ dikkat çektiler.

Aktivistler, yılın son protestosunu emisyonları yılda yaklaşık 400 bin ton karbondioksit artıracak Cumbria kömür madenine karşı yaptıkları ‘yavaş yürüyüşle’ gerçekleştiriyor.

Londra sokaklarında trafiği durdurma noktasına getiren aktivistler, eksi iki derece sıcaklıkta bere, atkı ve eldivenlere sarınarak yürüyorlar.

Eylemin ilk günündeki iki tutuklamaya karşın yürüyüşlerinin yasal olduğunu savunan grup, herkese eylemlerine katılma çağrısında bulundu.

Bizi durduramayacaksınız

Eylemcilerden 67 yaşındaki eski hemşire Sheila Shatford, ‘geleceklerinin ahlaksızca yok edilmesini durdurmak için tüm cesur gençlerin yanında durma ihtiyacı’ hissettiğini söyledi:

Shatford, Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak’a da hükümetin petrol ve gaz genişlemesini desteklemesine izin verdiği için tepki gösterdi: “Kimsenin istemediği veya ihtiyaç duymadığı yeni bir kömür madenine izin verdiğiniz için yazıklar olsun. Barışçıl insanları şeytanlaştırdığınız için utanın. Bizi yasaklayabilir, sövebilir, hapse atabilirsiniz ama bizi durduramayacaksınız. Değer verdiğimiz her şeyin yok edilmesinde suç ortağı olmayacağız.”

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