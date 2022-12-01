Diken

Yaramazlara biraz batar!

İklim aktivistleri ‘el artırıyor’: Sesimiz yeterince duyulmuyor, tabloları parçalayacağız

Yolları kapatan, binaları boya döken, ünlü sanat eserlerine yiyecek atan iklim aktivistleri istedikleri etkiyi yaratamadıklarını, eylemlerini sertleştireceğini söylüyor.

Just Stop Oil eylemlerinden Fotoğraf: Reuters

SkyNews’a konuşan Just Stop Oil sözcüsü Alex De Koning, ‘Pakistan’da milyonlarca insanı yerinden eden iklim kaynaklı sellere gösterilenden çok daha fazla tepki almalarını’ çılgınlık olarak niteledi, “Derdimizi anlatabilmek için gerekirse resimleri keseceğiz. İşlerin tırmanması gerekiyorsa, geçmişteki başarılı hareketlerden ilham alacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.


Süfrajetleri örnek alacaklar

Koning’in ‘geçmişteki başarılı hareketler’den kastı süfrejatlar. 20’nci yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ve ABD’de pasif direniş, kamu toplantılarını bölme, açlık grevi yapma gibi yollarla kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan radikal kadın hakları savunucularına süfrajet deniyordu.

Süfrejatlar, 1914’te Mary Richardson, Emmeline Pankhurst’ün tutuklanmasını protesto etmek için Diego Velazquez’in ‘Aynadaki Venüs’ tablosuna baltayla saldırmıştı. Aynı yıl bir başka eylemci, Londra’daki Ulusal Portre Galerisi’ne girip galerinin mütevelli üyelerinden biri olan Thomas Carlyle’ın bir tablosunu çalmıştı.

De Koning, fosil yakıt projelerinin durdurulmaması halinde eylemlerini tırmandıracaklarını, hapse girmekten korkmadıklarını söyledi.

Hollanda’da iklim aktivisti, ‘İnci Küpeli Kız’ tablosunun koruyucu camına kafasını yapıştırdı: Tablo herhangi bir hasar almadı

Çevrecilerin son hedefi Kral Charles oldu: Balmumu heykeline pasta attılar

Almanya’da iklim aktivistleri Monet’nin tablosuna patates püresi fırlattı

Almanya ve Fransa’da çevreci aktivistlerden tutkallı eylem: Bu kez hedef otomobil endüstrisi

İklim aktivistleri Van Gogh tablosuna domates çorbası fırlattı

İklim aktivistleri ellerini Picasso tablosuna ‘yapıştırdı’

Çevreciler meclis başkanının koltuğuna ‘yapıştı’

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.