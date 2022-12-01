İklim aktivistleri ‘el artırıyor’: Sesimiz yeterince duyulmuyor, tabloları parçalayacağız

Yolları kapatan, binaları boya döken, ünlü sanat eserlerine yiyecek atan iklim aktivistleri istedikleri etkiyi yaratamadıklarını, eylemlerini sertleştireceğini söylüyor.

Just Stop Oil eylemlerinden Fotoğraf: Reuters

SkyNews’a konuşan Just Stop Oil sözcüsü Alex De Koning, ‘Pakistan’da milyonlarca insanı yerinden eden iklim kaynaklı sellere gösterilenden çok daha fazla tepki almalarını’ çılgınlık olarak niteledi, “Derdimizi anlatabilmek için gerekirse resimleri keseceğiz. İşlerin tırmanması gerekiyorsa, geçmişteki başarılı hareketlerden ilham alacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Süfrajetleri örnek alacaklar

Koning’in ‘geçmişteki başarılı hareketler’den kastı süfrejatlar. 20’nci yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ve ABD’de pasif direniş, kamu toplantılarını bölme, açlık grevi yapma gibi yollarla kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan radikal kadın hakları savunucularına süfrajet deniyordu.

Süfrejatlar, 1914’te Mary Richardson, Emmeline Pankhurst’ün tutuklanmasını protesto etmek için Diego Velazquez’in ‘Aynadaki Venüs’ tablosuna baltayla saldırmıştı. Aynı yıl bir başka eylemci, Londra’daki Ulusal Portre Galerisi’ne girip galerinin mütevelli üyelerinden biri olan Thomas Carlyle’ın bir tablosunu çalmıştı.

De Koning, fosil yakıt projelerinin durdurulmaması halinde eylemlerini tırmandıracaklarını, hapse girmekten korkmadıklarını söyledi.