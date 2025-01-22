İki içki grubuna daha zam

Hlibny Dar ve Utku içki gruplarına zam geldi.
En ucuz içki Utku grubunda 275 lira, Hlibny Dar grubundaysa 290 liraya çıktı.
Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar iki grubun yeni fiyat tarifesini X‘ten paylaştı.
Yeni fiyat listesi şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Hlibny Dar ve Utku içki gruplarına zam geldi.
En ucuz içki Utku grubunda 275 lira, Hlibny Dar grubundaysa 290 liraya çıktı.
Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Erol Dündar iki grubun yeni fiyat tarifesini X‘ten paylaştı.
Yeni fiyat listesi şöyle:
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