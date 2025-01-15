Bir şarap grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına 158,71 lira zam yapılmıştı.

9 Ocak’ta Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı grubuna da zam gelmişti.

Mey grubunun en ucuz 75 cl’lik bir şişe şarabı 429 lira, en pahalısıysa 9 bin 450 lira oldu.

Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre Mey şarap grubunun zamlı fiyat listesi şöyle: