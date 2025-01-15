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Yaramazlara biraz batar!

Bir şarap grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Pexels

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına 158,71 lira zam yapılmıştı.


9 Ocak’ta Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı grubuna da zam gelmişti.

Mey grubunun en ucuz 75 cl’lik bir şişe şarabı 429 lira, en pahalısıysa 9 bin 450 lira oldu.

Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre Mey şarap grubunun zamlı fiyat listesi şöyle:

Fotoğraflar: Erol Dündar / X

Bir içki grubuna daha zam

Bir ithal içki grubuna daha zam

Bir içki grubuna daha zam

Bir ağır içki grubuna zam

Bir ağır içki grubuna daha zam

Bir bira ve rakı grubuna daha zam

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Bir içki grubuna zam

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