Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir ithal içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına 158,71 lira zam yapılmıştı.
9 Ocak’ta Tuborg bira ve Beylerbeyi rakı grubuna da zam gelmişti.
Son olarak Mey şarap grubuna zam gelmişti. Mey grubunun en ucuz 75 cl’lik bir şişe şarabı 429 lira, en pahalısıysa 9 bin 450 lira olmuştu.
Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre grubun zamlı fiyat listesi şöyle: