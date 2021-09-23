İki eski oyuncu: Afgan kadın voleybol takımının bir üyesi öldürüldü, hepsi gizleniyor ve kaçmak istiyor

Afganistan kadın voleybol takımının iki eski üyesi, geçen ay bir oyuncunun öldürüldüğünü, voleybolcuların Taliban’dan korktuğu için saklandığını açıkladı.

Fotoğraf: BBC

Yedi yıl takımda oynayıp antrenörlüğe başlayan, geçen ay kaçıp Britanya’ya giden Zehra Fayazi ve iki yıl önce başkent Kabil’de iki adam tarafından bıçaklandıktan sonra kaçtığı ‘komşu ülkede’ yaşayan, ailesi için endişelendiğinden dolayı takma ad kullanan ‘Sophia’ BBC’ye konuştu.

‘Geç olmadan yardım edin’

İkili, kadın voleybol takımının 30 oyucusunun Afganistan’dan kaçmayı umduğunu vurgulayarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu’na (FIVB), can korkusu yaşayan oyunculara ‘çok geç olmadan’ yardım etme çağrısı yaptı.

Öldürülen oyuncunun nasıl öldürüldüğünün netleşmediğini söyleyen Fayazi, “Bunun diğer oyuncuların da başına gelmesini istemiyoruz” dedi.

‘Defalarca tehdit edildiler’

Taliban, ülkenin kontrolünü ağustos ortasında eline geçirmeye başlayınca oyuncuların evlerini terk ettiğini anlatan Fayazi şöyle devam etti: “Onlarla iletişim halindeyiz. Kendilerini ve ailelerini korumak için formalarını, spor malzemelerini bile yaktılar. Taliban onları defalarca tehdit etti. Ailelerini, ‘Kızlarınıza spor yaptırmayın yoksa belkenmedik şiddet olaylarıyla karşılırsınız’ diyerek tehdit etti.”

Sophia da Taliban’ın geçmişte kendisini voleybol oynamayı bırakması konusunda tehdit ettiğini, ailesinin o kaçtıktan sonra madalyalarını, kıyafetlerini yok ettiğini ve bir oyuncunun geçen ay vurularak öldürüldüğünü, başka ayrıntı bilmediğini söyledi.

“Eminim Taliban yaptı. Hepimiz şoke olduk, inanamadık” diyen Sophia başka arkadaşlarını kaybetmenin korkusunu yaşadığını dile getirdi.

Kavuşacaklarını umuyorlar

Fayazi ve Sophia bir gün eski takım arkadaşlarına kavuşacaklarını ümit ettiklerini ancak ülkede olup bitenlerin değişeceğine ilişkin umutlu olmadıklarını dile getirdi. Fayazi, voleybolun Afganistan’da geleceği olmadığının altını çizerken, Sophia, “Bir günde her şeyi kaybettik ama uğruna mücadele verdiğimiz hedeflerimizden, hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Voleybol, Afganistan’da popüler bir spor. Kadın takımı yaklaşık 40 yıl önce kuruldu. 1996’da Taliban kontrolü ele geçirdiğinde dağılan takım, 2001’de Taliban ‘devrildiğinde’ yeniden kuruldu.

Bu kez ‘ılımlı bir tavır’ sergileyeceğini iddia etse de kız çocuklarına eğitim konusunda kısıtlamalar getiren Taliban’dan kadınların spor yapmasına yönelik de olumsuz açıklamalar geldi. Taliban Kültür Komisyonu’nun başkan yardımcısı Ahmedullah Vasik, eylül başında, kadın kriket takımının akıbetinin ne olacağına dair bir soru üzerine kadınların sporcuların ülkedeki geleceği konusunda şüpheleri olduğunu, ‘gerekli ve uygun olmadığını’ düşündüklerini söyledi.

Geçen hafta genç futbol takımı komşu ülke Pakistan’a kaçtı. Kriketçiler de ay başında korktukları için gizlendiklerini açıkladı.

‘Yardım konusu hassas’

IOC sözcüsü, Afganistan’daki sporcu ve bu alandaki idarecilere destek verdiklerini ancak ‘malum nedenlerden ötürü’ ayrıntı paylaşamayacaklarını, FIVB sözcüsü ise ülkedeki voleybol ailesine yardım etmenin çok hassas bir konu olduğunu, güvenlik kaygıları nedeniyle detay vermeyeceklerini söyledi.