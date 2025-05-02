İBB'den ÜLKE TV'ye yalanlama ve suç duyurusu: 'Gazetecilik değil, propaganda'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iktidara yakınlığıyla bilinen ÜLKE TV’nin ev hapsi verilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesiyle ilgili haberini yalanladı.

Fotoğraf: Ülke TV / Ekran görüntüsü

Başa, İBB odaklı soruşturmalardaki ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış, 30 Nisan sabahı ev hapsiyle serbest bırakıldı.

ÜLKE TV, 29 Nisan’da Başa’nın emniyetteki ifadesinde “(Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçiyim” dediğini iddia etti. Haber metninde kullanılan ‘ifade’; ayrıca KJ olarak ekrana verildi.

İBB Tekzip, X’ten haberi yalanladı ve Başa’nın böyle bir ifadesi olmadığını duyurdu.

ÜLKE TV’ye hukuki işlem başlatıldığını duyuran İBB’nin açıklaması şöyle:

* İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, emniyet ifadesindeki beyanı açıktır: “Sayın Ekrem İmamoğlu, meslek hayatımda en rahat çalıştığım, kariyere ve kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır. Allah şahittir ki, genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir” demiştir. Bu ifade ortadayken “Şikayetçiyim” başlığıyla yayın yapmak, sadece etik dışı değil açıkça halkı yanıltma ve itibar suikastı girişimidir.

* Gazetecilik değil, propagandadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmak, suçtur. Bu ağır çarpıtma nedeniyle ÜLKE TV hakkında yalan haber ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle gerekli tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Gerçeği çarpıtan, kamu görevlilerinin ifadelerini bile isteye tersine çeviren hiçbir medya kuruluşu bu yalanlarının hesabını vermekten kaçamayacaktır.

YALANLAR / GERÇEKLER



❌YALAN: ÜLKE TV haber bülteninde İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa'nın emniyet ifadesinde "Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçiyim" dediğini iddia etmesi, bunu hem haber metninde hem de ekran alt yazısında (KJ) kullanması yalanı.



✅GERÇEK: İSKİ… — İBB Tekzip (@ibbtekzip) May 2, 2025



