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İBB soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında ‘firari’ iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin de tutuklu olduğu soruşturma ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla yürütülüyor.


Soruşturma kapsamında 7 Nisan’da Güney Cebeci Madencilik şirketinin sahibi Murat Gülibrahimoğlu’nun tüm mal varlığına el konulmuş, hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

‘Firari’ durumdaki Gülibrahimoğlu hakkında şimdi de yakalama kararı çıkarıldı.

Gülibrahimoğlu ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘malvarlığı değerlerinin kaynağını gizlemek’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’le suçlanıyor.

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