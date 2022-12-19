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Yaramazlara biraz batar!

HDP eş genel başkanlarının ablukaya alındığı eylemde 87 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Kadıköy’deki HDP eyleminde 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Umut Taştan/Twitter

HDP’nin Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Encü buna tepki gösterince bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı. Polis ayrıca bu anları görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya’yı gözaltına almış ve sonra serbest bırakmıştı.


Ayrıca polislerin, tokat görüntüsünü silmek istediğine ilişkin görüntü de ortaya çıkmıştı.

Bugün Kadıköy’de duruma tepki göstermek için bir araya gelen HDP’liler yine polis engeliyle karşılaşmış, partinin eş genel başkanı Mithat Sancar ve beraberindekiler ablukaya alınmıştı. Aynı zamanda çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin valilikten gelen açıklamada 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi: “Kadıköy ilçemizde 18.12.2022 Pazar günü HDP organizesinde gerçekleştirilmek istenilen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçemizin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu (87) şahıs yakalanmıştır.”

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