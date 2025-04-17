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Yaramazlara biraz batar!

Hastane karşısına pankart asıldı: 'Diren Sırrı abi…'

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nin karşısına pankart asıldı: “Diren Sırrı abi…”

Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Önder, salı gecesi 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.


Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, dün yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane de Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.

Bugün son duruma ilişkin açıklama yapan hastane yönetimi, “Sırrı Süreyya Önder genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir” demişti.

DEM Parti Basın Bürosu vatandaşların hastane karşısına astığı pankartı paylaştı. Pankartta şöyle yazıyor: “Diren Sırrı abi. Türkiye’nin sana ihtiyacı var.”

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