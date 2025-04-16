Sırrı Süreyya için ünlülerden mesaj: 'Sırrı abem, hadi kalk'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder için birçok ünlü isim geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fotoğraf: Agos Gazetesi

Önder, dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.

Armağan Çağlayan

Sırrı Bey’den iyi haberler beklerken, siyasetten gayri, insan olarak tanımak isteyenler için, şuraya bırakayım . Gözümüz kulağımız sizde Sırrı Abe , İyi haber bekliyoruz , merakla …https://t.co/qmkVg1Mtpc — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 16, 2025

Ahmet Ümit

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/eljLrGbMqu — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) April 15, 2025

Bülent Emrah Parlak

Onurlu mücadelen, insanlığın hepimize derstir Sırrı abem. Hadi kalk, derse devam. Kahretme bizi❤️ pic.twitter.com/kaWTilj1Ie — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) April 16, 2025

Barış Atay

Reha Özcan

Tülin Özen

Teoman

Sırrı Abi.

Eğer ölürsen,

İçimden kocaman bir parça daha kopacak.

Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi.

Ölme Sırrı Abi.

Benimle yine dalga geç.

Güldür beni. pic.twitter.com/7hO7drI6dP — Teoman (@TeomanCom) April 16, 2025

Berna Laçin

Sırrı Süreyya dilerim hızla sağlığına kavuşur . Güzel senaryolar yazan eğlenceli biriydi tanıdığımda .

Bu arada Beynelminel filmini izlerseniz bir başka yönünü tanımış olursunuz .

Geçmiş olsun #sirrisureyyaonder — berna lacin🌟 (@bernalacin35_5) April 16, 2025

Levent Kazak

dün akşam 6-7 gibi sırrı, berkun online sohbet ettik. sesi pırıl pırıl, neşesi yerindeydi, döve döve güldürdü her zamanki gibi. yol için hazırlık yapıyordu. ne oluyorsa işte bu 1-2 saat içinde oluyor, su kaynatıyor kalp. hastanenin yakın oluşu, müdahalenin çok gecikmemiş olması… — levent kazak (@levent_kazak) April 16, 2025

Ezel Akay

dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var… Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan… — ezel akay (@ezop2011) April 16, 2025

Mahsun Kırmızıgül

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim…”



Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.… pic.twitter.com/5F0ilTXQEi — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) April 16, 2025

Ceylan Ertem

Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) April 16, 2025

Ata Demirer

İbrahim Tatlıses

Seda Sayan

Ersin Korkut