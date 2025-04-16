Sırrı Süreyya için ünlülerden mesaj: 'Sırrı abem, hadi kalk'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder için birçok ünlü isim geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Önder, dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.
Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.
Armağan Çağlayan
Sırrı Bey’den iyi haberler beklerken, siyasetten gayri, insan olarak tanımak isteyenler için, şuraya bırakayım . Gözümüz kulağımız sizde Sırrı Abe , İyi haber bekliyoruz , merakla …https://t.co/qmkVg1Mtpc— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 16, 2025
Ahmet Ümit
Sevgili Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/eljLrGbMqu— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) April 15, 2025
Bülent Emrah Parlak
Onurlu mücadelen, insanlığın hepimize derstir Sırrı abem. Hadi kalk, derse devam. Kahretme bizi❤️ pic.twitter.com/kaWTilj1Ie— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) April 16, 2025
Barış Atay
Geldik. Yıkamadılar… Bekliyoruz seni 🙏🏻 https://t.co/RMpEQZdRBm— Barış Atay (@barisatay) April 16, 2025
Reha Özcan
April 15, 2025
Tülin Özen
Acil Şifalar #SırrıSüreyyaÖnder pic.twitter.com/ORfUvzcahp— Tülin Özen (@tulinozenn) April 16, 2025
Teoman
Sırrı Abi.— Teoman (@TeomanCom) April 16, 2025
Eğer ölürsen,
İçimden kocaman bir parça daha kopacak.
Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi.
Ölme Sırrı Abi.
Benimle yine dalga geç.
Güldür beni. pic.twitter.com/7hO7drI6dP
Berna Laçin
Sırrı Süreyya dilerim hızla sağlığına kavuşur . Güzel senaryolar yazan eğlenceli biriydi tanıdığımda .— berna lacin🌟 (@bernalacin35_5) April 16, 2025
Bu arada Beynelminel filmini izlerseniz bir başka yönünü tanımış olursunuz .
Geçmiş olsun #sirrisureyyaonder
Levent Kazak
dün akşam 6-7 gibi sırrı, berkun online sohbet ettik. sesi pırıl pırıl, neşesi yerindeydi, döve döve güldürdü her zamanki gibi. yol için hazırlık yapıyordu. ne oluyorsa işte bu 1-2 saat içinde oluyor, su kaynatıyor kalp. hastanenin yakın oluşu, müdahalenin çok gecikmemiş olması…— levent kazak (@levent_kazak) April 16, 2025
Ezel Akay
dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var… Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan…— ezel akay (@ezop2011) April 16, 2025
Mahsun Kırmızıgül
“Dualarım seninle, canım Sırrı abim…”— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) April 16, 2025
Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.… pic.twitter.com/5F0ilTXQEi
Ceylan Ertem
Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum.— ceylan ertem (@ceylan_peace) April 16, 2025
Ata Demirer
İbrahim Tatlıses
Seda Sayan
Ersin Korkut