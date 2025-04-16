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Yaramazlara biraz batar!

Sırrı Süreyya için ünlülerden mesaj: 'Sırrı abem, hadi kalk'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder için birçok ünlü isim geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fotoğraf: Agos Gazetesi

Önder, dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.


Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.

Armağan Çağlayan

Ahmet Ümit

Bülent Emrah Parlak

Barış Atay

Reha Özcan

Tülin Özen

Teoman

Berna Laçin

Levent Kazak

Ezel Akay

Mahsun Kırmızıgül

Ceylan Ertem

Ata Demirer

İbrahim Tatlıses

Seda Sayan

Ersin Korkut

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