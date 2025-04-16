Hatimoğulları: Sırrı Süreyya, bugüne kadar çok badire atlattı, bunu da atlatacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için şöyle konuştu: “Bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak.”

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DEM Parti, Önder’in geçirdiği ‘ciddi’ kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Parti, Önder’in ameliyatının sürdüğünü açıklamıştı.

Hatimoğulları’ysa Önder’in tedavi gördüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi önünde şunları söyledi:

“Saatlerdir ameliyatta, ameliyatın uzun süreceğini de biliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere, sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek.”

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1962’de Adıyaman’ın merkez ilçesinde doğdu. Berber ve arzuhalci babası, 1960’larda Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı.

Önder sekiz yaşındayken babası vefat etti. Annesi ve dört kardeşiyle dedesinin evine taşındı. Genç yaşlarda fotoğrafçıda çırak çalıştı. 16 yaşında Sıtma Savaş ve Eradikasyon Teşkilatı’na mevsimlik işçi olarak girdi. Bunun da ardından bir lastik tamirci dükkanı açtı.

1978’de Adıyaman Lisesi’nde lise iki öğrencisi iken Maraş Katliamı protestolarında tutuklanıp cezaevine girdi. Tahliye olduktan sonra üniversite sınavında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanarak Ankara’ya gitti.

12 Eylül Darbesi yapıldığında Ankara’daydı. İlk tutuklamalarda hapse girdi. Uzunca bir yargılama sürecinin ardından 12 yıl hapse mahkum edildi. Çeşitli cezaevlerinde yedi yıl hapis yattı.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.

2005 ile 2008 arasında ‘Emret Komutanım’ dizisinin senaristliğini, 2006’da ‘Beynelmilel’ filminin yönetmen ve senaristliğini yaptı.

‘Sis ve Gece’, ‘O… Çocukları’, ‘Ejder Kapanı’, ‘Yeraltı’ ve ‘İtirazım Var’ gibi birçok yapımda rol aldı.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP’nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2’nci bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

Hükümetin Abdullah Öcalan’la 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe Mutabakatı’na yol açan diyaloğunda önemli aktörlerdendi.

2015’te Haziran ve Kasım seçimlerinde Ankara 1’inci bölgeden HDP milletvekili seçildi.

2013’te Nevruz’daki konuşması nedeniyle 3 Aralık 2018’de 43 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 Aralık 2018’de Kocaeli’de cezaevine girdi. Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesiyle 4 Ekim 2019’da serbest bırakıldı

2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den İstanbul milletvekili seçildi.

Önder, son aylarda Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti İmralı heyetinin de bir üyesiydi.