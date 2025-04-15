Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı.

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DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.”

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi… pic.twitter.com/U4YDJOwEjM — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 15, 2025