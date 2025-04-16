Son durum: Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski sürüyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder’in doktorları ‘hayati riskin sürdüğünü’ duyurdu.

Sırrı Süreyya Önder. (MA)

Önder, dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürdü, ardından yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini ancak buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurdu.

Doktorları Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

‘Hayati riski devam ediyor’

İlk sözü alan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, şunları söyledi:

* Operasyon 12 saate yakın sürdü. Ne yazık ki ölüm riski son derece yüksek olan bir ameliyattı. Tüm işlemlerden sonra hastamızın tedavisi ECMO (Kalp Dolaşım Destek Cihazı) desteğiyle yoğun bakım ünitemizde sürüyor. Hayati riski devam ediyor.

* Hastamızın asidozu (aşırı asitlik/asit-baz dengesi bozukluğu) en baştan beri vardı. Bu asidozla yoğun bakımda baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Hastamız ECMO desteği altında olduğu için nörolojik değerlendirmesini gerçekçi şekilde yapamıyoruz.

‘Gün vermemiz yanlış olur’

* (Kalbin sağ yarısının iyi kasılmaması) Durum aynı şekilde devam ediyor. Gün vermemiz yanlış olur. Sağ ventrikülün düzelmesi daha yavaş olur, sabırla bekleyeceğiz.

‘Tüm saatler kritik’

Ardından söz alan Prof. Dr. Ertan Sağbaş’sa şöyle konuştu:

* Hem diseksiyon vardı, bir de kalp krizi eklenmişti. Ağır bir patolojiydi. Hepsini düzelttik fakat kalp çok yıprandığı için dinlendirdik. Kalp masajıyla ameliyata aldık. Vücut dolaşımı rahatlatınca masajı bıraktık. Kalbi durmuştu. Bundan sonra ne olacak? Bu düzeyde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hasta için uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerle takibi yapıp tedavisini değerlendiriyoruz. Saatlerin hepsi kritik.