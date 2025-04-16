Hastane: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ‘hayati tehlikesinin sürdüğü’ açıklandı.

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Önder dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne hastaneye kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürdü, ardından yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini ancak buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

* Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22:41’de hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aceta ve inen aortayı içeren tüm aorta katlan içerisine kanama) tespit edilmiştir

* Takiben 23:05’te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23:35’te operasyon başlamıştır.

* Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

* Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmakta.

* 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmekte.