Adalet bakanı ve DEM Parti heyeti görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı heyetinin yarın yapacağı görüşme Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

Fotoğraf: AA

DEM Parti’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Cuma adalet bakanı ile İmralı heyetinin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız.”

DEM Parti heyetinden Pervin Buldan görüşmede ‘yasal adımların’ ele alınacağını açıklamıştı.

Heyette Önder ve Buldan’ın yanı sıra partinin grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacaktı.

Önder salı gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ardından yoğun bakıma alındı.

Ameliyatı yapan doktorlardan Prof. Dr. Ertan Sağbaş dün şunu demişti: “Bu düzeyde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hasta için uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerle takibi yapıp tedavisini değerlendiriyoruz. Saatlerin hepsi kritik.”