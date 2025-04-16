Önder'in doktoru: İyileşme var ama kalbinin sağında sorun devam ediyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder’i ameliyat eden doktorlardan Profesör Ertan Sağbaş, Önder’in kanamasının neredeyse durduğunu ve nefes alır duruma geldiğini, ancak kalbinin sağ yarısındaki sorunun devam ettiğini söyledi.

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Önder, dün gece 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın X hesabından aktardığına göre Sağbaş’ın açıklaması şöyle:

“Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi bir şey artık. En önemlisi nefes almaya çalışır gibi bir durumu var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi, bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Biz de anlık değerledirmelerle süreci götürüyoruz.”